Спасибо за рыбу: бойцы Росгвардии спасли обитателей дельфинария под Херсоном

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Военнослужащие Росгвардии взяли под опеку дельфинарий в курортном городе Херсонской области, где от голода чуть не погибли две афалины. Дело в том, что в рационе животных ежедневно должна присутствовать свежая рыба, иначе они начинают болеть и могут погибнуть. Их беду вовремя заметили. Теперь Доре, Зевсу и другим обитателям дельфинария рыбу везут из Крыма.

«Не было у нас возможности доставить рыбу свежую из Крыма и Росгвардия помогла, доставили питание дельфинам, а так было тяжело, никак не могли мы довести. Они начинают болеть от недоедания, у них психика нарушается, очень они чувствительны к этому», - объяснил администратор дельфинария Виктор Качмарев.

Сытые обитатели дельфинария с удовольствием позируют перед телекамерами. Играют с мячом и обручем. Как будто соскучились по зрителям. Эти дельфины не выступали на публике с прошлого сезона. Теперь их наставники готовятся к началу сезона.

Кроме того, большая работа проведена на пляжах, где пришлось потрудиться саперным подразделениям. Ведь совсем недавно на побережье можно было наткнуться на мину. Опасаясь десанта с воды, их расставили по всему побережью. Сейчас пляжи полностью расчищены российскими саперами и на берегу снова безопасно. Огневые позиции ВСУ располагались прямо у воды. Здесь же оставили технику, предназначенную для постановки мин.