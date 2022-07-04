В Росгидрометцентре рассказали, когда в Москву придет комфортное лето

В четверг, 7 июля, температура будет колебаться от 24 до 29 градусов выше нуля.

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Во второй половине недели погода в Москве станет более комфортной. Отмечается, что местами пройдет кратковременный дождь.

Днем в четверг температура будет колебаться от 24 до 29 градусов выше нуля, ночью - от 13 до 18 градусов тепла. Об этом рассказала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

«Во вторую половину недели у нас будет переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь. Температура в четверг, 7 июля, днем - плюс 24-29 градусов, ночью - плюс 13-18 градусов», - приводит ее слова РИА Новости.

Также синоптик указала, что с пятницы, 8 июля, по воскресенье, 10 июля, дневная температура будет держаться на отметку не выше 26 градусов.

«В последующие трое суток, с пятницы по воскресенье, по предварительным прогнозам, плюс 21-26 градусов - днем, плюс 12-17 градусов - ночью», - сообщила Марина Макарова.

Немногим ранее сообщалось, что «оранжевый» уровень опасности из-за жары продлен в Москве. Согласно прогнозу Гидрометцентра, местами температура будет достигать 32 градусов.