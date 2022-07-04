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Полиция Сочи задержала четверых подозреваемых в избиении чемпиона Минска по самбо

Алиса Краузе
01:54 04.07.2022
В Сочи задержаны четверо подозреваемых в избиении самбиста на пляже «Фрегат».
Полиция Сочи задержала четверых подозреваемых в избиении чемпиона Минска по самбо
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Полиция Сочи задержала четверых человек, подозревающихся в нападении на молодого спортсмена- самбиста на пляже курорта. Мужчины были обнаружены по горячим следам.

К настоящему времени причастные к конфликту на пляже «Фрегат» доставлены в участок. Против них, как пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Ранее сообщалось, что сотрудники сочинского пляжа жестоко избили молодого человека, отдыхавшего у моря вместе с двумя младшими сестрами. Причиной нападения будто бы стали подозрения в совершении отдыхающим незаконной деятельности на территории.

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