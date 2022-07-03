В Сочи сотрудники пляжа жестоко избили чемпиона Минска по самбо

Молодой спортсмен отдыхал у моря вместе со своими младшими сестрами, когда произошел конфликт с охраной пляжа.

© Фото: George Zakharchuk, Russian Look, Global Look Press

Чемпион Минска по самбо, прибывший на отдых в Сочи с младшими сестрами, был избит сотрудниками пляжа «Фрегат». Молодой человек получил травмы от ударов палками и прутьями, после чего был госпитализирован в больницу.

По информации издания «Коммерсантъ», охрана пляжа заподозрила 23-летнего спортсмена в том, что он вместе с сестрами шести и четырнадцати лет незаконно продавали фрукты отдыхающим. Между тем, по заявлению родственников пострадавшего, мужчина с сестрами не занимался торговлей, а раздавал фрукты безвозмездно, чтобы снять видео.

В администрации города обозначили, что считают действия сотрудников пляжа недопустимыми даже в случае, если пострадавший занимался незаконной деятельностью. Молодому человеку обязались предоставить компенсацию на лечение, а виновных привлечь к ответственности за произошедшее.