Синоптики пообещали москвичам сухой и жаркий июль

Что касается осадков, то их в этом месяце в Москве будет меньше нормы.

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Температура воздуха в Москве в июле будет несколько выше климатической нормы, а вот осадков российская столица недосчитается. С таким прогнозом выступила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова. Впрочем, уже со вторника над столичным регионом пройдут кратковременные дожди, но рассчитывать на большее не стоит, уточнила она. Осадки будут в дефиците.

«Температура воздуха в июле в столичном регионе ожидается выше климатической нормы на 1-1,5 градуса. Что касается осадков, то их, наиболее вероятно, в этом месяце в Москве будет меньше нормы. Если норма составляет порядка 86-90 мм, то в этом июле количество осадков не превысит 60 мм, то есть оно будет недостаточным», - сказала Макарова в беседе с РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей и жителей столичного региона, что начало июля будет аномально жарким. По словам синоптика, температура превысит климатическую норму на 4-6 градусов.

Между тем, минувший понедельник стал самым жарким днем в российской столице в этом году. Столбики термометров показали 32,7 выше ноля. Жители мегаполиса спасались от жары под кондиционерами, у городских фонтанов и в тени деревьев.