Гражданка Румынии стала второй погибшей от действий акулы-убийцы в Хургаде

Дипломатическое ведомство Румынии обратилось к своим гражданам с призывом соблюдать рекомендации властей Египта по безопасному пребыванию в воде.

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Стали известны подробности об еще одной жертве нападения акулы на отдыхающих в египетской Хургаде. Сообщается, что погибшей стала гражданка Румынии.

Так, румынское Министерство иностранных дел информировало, что диппредставительство в Каире 3 июля получило уведомление по телефону от турагента о смерти гражданина Румынии во время отдыха на курорте Хургада.

«Согласно информации, переданной компетентными египетскими властями, в результате проведенных расследований выяснилось, что смерть гражданки Румынии наступила в результате нападения акулы», - сообщается на сайте МИД Румынии.

Также в румынском министерстве рекомендовали своим гражданам, учитывая повторный инцидент с нападением акул, «следовать советам и рекомендациям властей (Египта. - Прим. ред.) в плане безопасных зон отдыха и купания в море».

Ранее сообщалось, что 1 июля из-за нападения акулы в Хургаде умерла пенсионерка из Австрии. Хищница откусила 68-летней женщине руку и ногу, в результате чего туристка умерла от болевого шока по дороге в больницу.