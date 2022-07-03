В Северной Корее заявили о планах США создать в Азии прообраз НАТО

Для реализации своих намерений Штаты поддерживают союз с Японией и Южной Кореей, считают в МИД КНДР.

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Соединенные Штаты вынашивают планы по созданию военной структуры, подобной НАТО, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, при поддержке Японии и Южной Кореи. Такое предположение сделали в МИД КНДР, заявление которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Саммит НАТО (прошедший в Мадриде 28-30 июня. - Прим.ред.) показал, что США усиливают милитаризацию Европы, продолжают сдерживать Россию и Китай и формируют военный союз, подобный НАТО, в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - говорится в сообщении.

Для реализации плана создания нового военного блока Штаты поддерживают союз с Японией и Южной Кореей, считают во внешнеполитическом ведомстве.

Северокорейские власти также обвинили США и их «союзников-вассалов» в безрассудных действиях, которые спровоцировали критическую ситуацию в области мировой безопасности, так как ядерная война, по их мнению, может разразиться одновременно в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее в МИД России заявили, что НАТО начинает гонку вооружений. Как считает замминистра иностранных дел России Александр Грушко, действия альянса бессмысленны, учитывая усилия РФ по обеспечению национально безопасности, предпринятые ранее.