Грушко рассказал, к чему может привести начатая НАТО новая гонка вооружений

По словам заместителя министра иностранных дел страны, Россия предприняла необходимые меры с целью обеспечения национальной безопасности, поэтому все военные приготовления Североатлантического альянса окажутся бессмысленными.

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Североатлантический альянс начинает новую гонку вооружений. С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел России Александр Грушко на сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«НАТО начинает гонку вооружений, и мы из истории знаем, что эта гонка вооружений - такое агрессивное военное строительство - будет требовать обязательную демонизацию противника», - сказал Грушко.

Помимо этого, по словам замглавы внешнеполитического ведомства, Россия предприняла необходимые меры с целью обеспечения национальной безопасности, по этой причине все военные заготовки Североатлантического альянса окажутся бессмысленными.

Также Александр Грушко в ходе своего выступления назвал присоединение Финляндии и Швеции к НАТО печальнейшим эпизодом «эволюции» европейской безопасности. По его словам, страны Североатлантического блока во время недавнего саммита, который прошел в Мадриде, вернулись к схемам обеспечения военной безопасности времен холодной войны.