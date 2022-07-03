В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: Пентагон планирует отправить на Украину инспекторов для контроля ВСУ

Анна Назайкина
09:52 03.07.2022
Назначенные лица должны будут наблюдать за тем, чтобы оружие США применялось и хранилось в соответствии с инструкциями.
СМИ: Пентагон планирует отправить на Украину инспекторов для контроля ВСУ
© Фото: Liu Jie, Xinhua, Globallookpress
Читайте нас на:

Министерство обороны США хочет отправить на Украину военных инспекторов, чтобы проконтролировать, каким образом ВСУ используют оружие, которое Штаты направило Киеву, передает портал Defense One.

Утверждается, что постепенно американские военнослужащие планируют повысить свою информированность и увеличить присутствие на Украине. Об этом сообщили в Агентстве по сотрудничеству в области обороны и безопасности.

Было добавлено, что назначенные в Пентагоне лица должны будут наблюдать за тем, чтобы оружие США применялось и хранилось в соответствии с инструкциями, а время и срок прибытия экспертов на место будет решаться впоследствии.

Ранее CNN, ссылаясь на свои источники в разведке, сообщал, что бойцы вооруженных сил Украины все чаще боятся использовать оружие, поставленное США и странами Европы, из-за отсутствия опыта применения такого вооружения.

В середине июня Министерство иностранных дел России предупреждало, что поставки оружия Вашингтоном Киеву повышают риски прямого столкновения с Соединенными Штатами. Также в дипломатическом ведомстве отметили, что оружие, которое западные страны отправляют на Украину , будет распространяться по европейскому континенту и утекать на черные рынки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:20 В стране и мире
Видео
МО РФ показало кадры разрушенного бегущими украинскими военными города Горское
05:11 В стране и мире
Патрульные автомобили ГИБДД в России могут оснастить камерами распознавания лиц
03:29 В стране и мире
Министр культуры ФРГ заявила, что не позволит Путину «забрать Чехова»
01:24 В стране и мире
Посол ЛНР допустил восстановление завода «Азот» в Северодонецке
02:02 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места пожара в наркологической клинике в Москве
Популярное
Видео
Герасимов уделил внимание вопросам использования автоматизированных систем боевого управления в ходе спецоперации
Reuters: «Русский салат» в меню шокировал участников саммита НАТО
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.