СМИ: Пентагон планирует отправить на Украину инспекторов для контроля ВСУ

Назначенные лица должны будут наблюдать за тем, чтобы оружие США применялось и хранилось в соответствии с инструкциями.

© Фото: Liu Jie, Xinhua, Globallookpress

Министерство обороны США хочет отправить на Украину военных инспекторов, чтобы проконтролировать, каким образом ВСУ используют оружие, которое Штаты направило Киеву, передает портал Defense One.

Утверждается, что постепенно американские военнослужащие планируют повысить свою информированность и увеличить присутствие на Украине. Об этом сообщили в Агентстве по сотрудничеству в области обороны и безопасности.

Было добавлено, что назначенные в Пентагоне лица должны будут наблюдать за тем, чтобы оружие США применялось и хранилось в соответствии с инструкциями, а время и срок прибытия экспертов на место будет решаться впоследствии.

Ранее CNN, ссылаясь на свои источники в разведке, сообщал, что бойцы вооруженных сил Украины все чаще боятся использовать оружие, поставленное США и странами Европы, из-за отсутствия опыта применения такого вооружения.

В середине июня Министерство иностранных дел России предупреждало, что поставки оружия Вашингтоном Киеву повышают риски прямого столкновения с Соединенными Штатами. Также в дипломатическом ведомстве отметили, что оружие, которое западные страны отправляют на Украину , будет распространяться по европейскому континенту и утекать на черные рынки.