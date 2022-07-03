Что там русские придумали: над какой загадкой подлодки «Тамбов» бились военные США

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Американцы долго не могли понять, что находится в корме российской атомной подводной лодки «Тамбов». Западные военные собирали целые комиссии, чтобы раскрыть эту загадку, но все оказалось проще. В гондоле на хвосте этой подлодки, также, как и на АПЛ Б-336 «Псков», находится антенна гидроакустического комплекса. Ее длина составляет около 500 метров и она выпускается сзади лодки для слежения за слепыми зонами. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал замдиректора по производству судоремонтного завода «Нерпа» Аркадий Оганян.

«В этой гондоле находится буксируемая антенна гидроакустического комплекса. Когда лодка находится в подводном положении, антенна выпускается для того, чтобы обеспечивать акустический обзор в кормовой части. Там находится лебедка со специализированным приводом. Антенна выходит из кормовой части гондолы из специального отверстия. Длина ее порядка 500 метров, это кабель с антенной на конце уходит, скажем так, в толще воды», - объяснил Оганян.

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