«Бульба» или «гондола»: что находится в корме АПЛ «Псков»

Один из самых секретных объектов АПЛ Б-336 «Псков» находится в ее хвосте. В кормовой части сверху расположена особая гондола, о содержимом которой долго гадали разведки всего мира. Но сегодня в эфире программы «Военная приемка» замкомандира 7-й дивизии подводных лодок по военно-политической работе Алексей Сащук приоткрыл завесу этой тайны.

«Это наверное правильнее назвать, гондола. Именно гондола - устройство постановки выборки, антенна гидроакустического комплекса. Подводная лодка, находясь под водой, выпускает антенну, которая смотана там и вокруг нее формируется общее единое поле», - объяснил Сащук.

Эти антенны, по сути, уши российской многоцелевой атомной титановой подводной лодки проекта 945А «Кондор» Б-336 «Псков». Данная АПЛ предназначена для выслеживания и уничтожения стратегических подлодок вероятного противника.