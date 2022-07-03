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В Британии офицер Королевского флота выгнал на улицу многодетную семью украинцев

Анна Касаткина
08:00 03.07.2022
Хозяева перестали общаться с семьей, которую приютили, и вскоре попросили ее съехать.
В Британии офицер Королевского флота выгнал на улицу многодетную семью украинцев
© Фото: Zheng Huansong, KeystonePressAgency, globallookpress
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Британский офицер выгнал на улицу семью украинских беженцев с пятью детьми, которой ранее предоставил убежище. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Инцидент произошел в Фэрхеме графства Хэмпшир. Семья из девяти человек, в составе которой пятеро детей и две пожилые женщины, приехала в Великобританию из Польши, где до этого провела два месяца. Киевлян согласились принять старший офицер Королевского флота Дадли Мальстер и его супруга Келли. Беженцам предоставили небольшой дом, унаследованный от умершего родственника.

Как рассказал глава семейства Максим Хирик, по началу хозяева отнеслись к ним с теплотой и гостеприимством. Однако несколько недель назад без предупреждения разорвали договор и уведомили беженцев, что до 15 июля они должны покинуть дом.

«Они просто перестали с нами разговаривать, и мы получили письмо, в котором говорилось, что нас выселяют», - пояснил Хирик.

По словам мужчины, его родные «немного злы» и «очень расстроены» решением британцев. Его семья хотела бы остаться в Фэрхеме, чтобы начать новую жизнь, а «обратного пути на Украину не будет».

В статье уточняется, что 40-летний владелец дома Дадли Мальстер - офицер с 20-летним стажем, служил в Афганистане и Бахрейне, принимал участие в обеспечении зарубежных поездок королевской семьи. Мальстеры ситуацию никак не прокомментировали.

Местные власти ищут дом для оставшейся без крова украинской семьи, однако предупреждают, что отель может быть за много миль от последнего места размещения. Сам Хирик отметил, что несколько раз пытался связаться с местными агентами по недвижимости, однако они, услышав о его семье, «просто говорили "нет" и вешали трубку».

Ранее украинцы пожаловались на жителей британского города Рединга, которые просят их поскорее сменить место проживания, так как считают, что беженцы задержались слишком надолго.

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