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Россиянам перечислили выгодные для отпуска месяцы

Анна Касаткина
07:20 03.07.2022
С финансовой точки зрения выгоднее брать отпуск в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, объяснил эксперт.
Россиянам перечислили выгодные для отпуска месяцы
© Фото: Evgenii Shabanov, Russian Look, Global Look Press
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Россиянам, желающим уйти в отпуск и при этом выиграть в деньгах, стоит планировать его на август или октябрь. Об этом рассказал директор департамента юридической практики по трудовому праву сервиса по поиску работы Александр Южалин.

«Те россияне, кто уже сейчас планирует свой отпуск на 2023 год и хочет максимально выиграть при этом в деньгах, брать его лучше всего в августе и в октябре», - заявил он РИА Новости.

«Чуть хуже», по его словам, будет взять отпуск в июне, июле или декабре. А к самым невыгодным месяцам для отпуска относятся январь, февраль, апрель и май, отметил Южалин. Он объяснил, что с финансовой точки зрения выгоднее брать отпуск в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, так как оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня.

Ранее в Минтруда РФ предложили изменить порядок подсчета отработанных часов, которые дают право на дополнительный отпуск, а также выплаты компенсации за использованный отпуск.

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