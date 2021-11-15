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СМИ: Минтруд предложил увеличить длительность отпуска

Виктория Ивашечкина
14:59 15.11.2021
Изменения основаны на законах, которые до сих пор не утратили свою силу.
СМИ: Минтруд предложил увеличить длительность отпуска
© Фото: Mateusz Dach, Pexels
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В России могут изменить порядок подсчета отработанных часов, которые дают право на дополнительный отпуск, а также выплаты компенсации на использованный отпуск. Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на Минтруд, который подготовил соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ.

Подчеркивается, что изменения основаны на законах 1917 и 1930 годов, которые до сих пор не утратили свою силу.

Таким образом, отработанные часы могут начать учитываться по новым критериям, предоставляющим право на дополнительный отдых.

На сегодняшний день, если работник проработал лишь половину месяца, данный период не учитывают. Утверждается, что после того, как примут новые поправки, отработанный период станет округляться до полного месяца.

«Минтруд, решив, что такое положение дел не соответствует современным реалиям, подготовил законопроект, который должен перенести указанные нормы непосредственно в Трудовой кодекс РФ», - передает СМИ.

Изменится порядок выплаты за неиспользованный отпуск. В том случае, если сотрудник отработал без отпуска 11 месяцев, то компенсацию получит как за полный год. То есть, как минимум, ему оплатят 24 дня, в которые он не отдыхал. 

При этом нововведения не повлияют на восьмичасовой рабочий день. Изменения коснутся отпусков и компенсации за неиспользованные дни.

Ранее сообщалось, что для российских врачей разработали новые правила оплаты труда.

Если проект Минздрава и Минтруда будет утвержден, то оплата труда медработников будет определяться в едином для всей России порядке. Согласно правилам, зарплата будет состоять из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

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