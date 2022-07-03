Российские студенты разработали систему, «предсказывающую» ДТП

Система собирает данные об авариях в конкретном районе и сопоставляет их с погодными условиями.

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Систему прогнозирования уровня аварийно опасной обстановки на дорогах разработали студенты Российского университета транспорта. Проект выполнен в рамках интенсивна первого цифрового университета «Университет-2035».

Система собирает данные об авариях в конкретном районе и сопоставляет их с погодными условиями, пояснили RT в пресс-службе учебной организации. Например, установлено, что осенью ДТП происходят чаще.

В команде разработчиков отметили, что система полезна для построения маршрутов водителей с учетом аварийности того или иного участка. В будущем ее планируют автоматизировать и внедрить на российский рынок.

Ранее в Госдуме предложили отменить ряд штрафов для водителей авто. Так, освободить от ответственности могут за грязные номера или невключенные поворотники.