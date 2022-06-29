В Госдуме предложили отменить ряд штрафов для водителей авто

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В Госдуму внесли законопроект, который предполагает замену штрафов за мелкие нарушения. К примеру, невключенные поворотники или грязные номера, на предупреждение.

«Разработанный законопроект предполагает отказ от штрафа и замену его предупреждением за ряд незначительных нарушений. Кроме того, только предупреждение будет положено за нарушение правил пользования световыми приборами», - пишут «Известия» со ссылкой на законопроект.

Как утверждается, внесение поправок является вынужденной мерой, так как, если следовать всем условиям, то страна рискует оказаться в ситуации тотальной нехватки автотранспорта. Также отмечается, что законопроект предполагает полный отказ от штрафов за управление коммерческим транспортом, не прошедшим техосмотр.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить штрафы за превышение скорости. Кроме этого, среди нарушений, наказание за которые предлагается ужесточить, непристегнутый ремень. Теперь за это будут штрафовать не на одну, а на пять тысяч рублей.