Взрыв реактивного грузовика во время авиашоу в США попал на видео

© Видео: APepperWWMT, Twitter © Фото: APepperWWMT, Twitter

В американском городе Батл-Крик, штат Мичиган, один человек погиб во время авиашоу. Реактивный грузовик Shockwave, в котором мужчина находился во время гонки, взорвался на глазах у зрителей. Об этом сообщает New York Post.

Машина мчалась наперегонки с двумя самолетами на скорости около 480 км в час и в определенный момент загорелась и взорвалась. Позже стало известно, что водитель реактивного грузовика погиб на месте происшествия.

На месте проведения авиашоу сейчас работают полиция, пожарная служба и Федеральное управление гражданской авиации. Расследование продолжается.

В мае несколько баллонов с пропаном взорвались на территории химического завода в американском штате Небраска. Густым черным дымом заволокло близлежащие кварталы. Информации о пострадавших или погибших не поступало.