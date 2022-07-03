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Взрыв реактивного грузовика во время авиашоу в США попал на видео

Виктория Ивашечкина
05:42 03.07.2022
На месте происшествия работают полиция, пожарная служба и Федеральное управление гражданской авиации.
© Видео: APepperWWMT, Twitter © Фото: APepperWWMT, Twitter
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В американском городе Батл-Крик, штат Мичиган, один человек погиб во время авиашоу. Реактивный грузовик Shockwave, в котором мужчина находился во время гонки, взорвался на глазах у зрителей. Об этом сообщает New York Post

Машина мчалась наперегонки с двумя самолетами на скорости около 480 км в час и в определенный момент загорелась и взорвалась. Позже стало известно, что водитель реактивного грузовика погиб на месте происшествия.

На месте проведения авиашоу сейчас работают полиция, пожарная служба и Федеральное управление гражданской авиации. Расследование продолжается.

В мае несколько баллонов с пропаном взорвались на территории химического завода в американском штате Небраска. Густым черным дымом заволокло близлежащие кварталы. Информации о пострадавших или погибших не поступало.

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