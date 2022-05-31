Мощный пожар вспыхнул после взрыва баллонов с пропаном в Небраске
В пожарной службе сообщили, что стены здания начали разрушаться.
© Видео: CBScanner, MarytotheMoon, Twitter © Фото: OmahaFireDept, Twitter
Несколько баллонов с пропаном взорвались на территории химического завода в американском штате Небраска. Судя по кадрам из социальных сетей, густым черным дымом заволокло близлежащие кварталы.
Власти сообщили, что жителей в настоящее время эвакуируют. Информации о пострадавших пока не поступало.
В пожарной службе сообщили, что стены здания начали разрушаться.