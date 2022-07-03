Патрульные автомобили ГИБДД в России могут оснастить камерами распознавания лиц

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Патрульные автомобили ГИБДД могут оборудовать высокоинтеллектуальными системами распознавания лиц водителей с возможностью фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.

«Интеллектуальное техническое оборудование патрульного автомобиля Госавтоинспекции ближайшего будущего даст возможность инспектору ДПС в ходе патрулирования выявлять нарушение правил дорожного движения транспортных средств как встречного так и попутного направления, скоростного режима, автоматически распознавать государственные регистрационные знаки, выявлять разыскиваемые автомобили, информировать автоинспектора о грубых нарушениях, проводить автоматическую фотовидеофиксацию, в том числе транспортных средств с иностранными регистрационными знаками, распознавать лица участников дорожного движения», - рассказали ТАСС в ведомстве.

Тестирование новейших систем фиксации нарушений начнется на следующей неделе. Специальные камеры будут интегрированы в светосигнальные блоки (балки) на крышах патрульных автомобилей и позволят инспекторам распознавать угнанные автомобили в потоке. Пионерами выступят столичные госавтоинспекторы и их коллеги в Санкт-Петербурге.

О том, что ГИБДД обзаведется «умными балками» с видеокамерами стало известно год назад. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Уже тогда он пообещал выявлять проблемные автомобили на российских дорогах благодаря техническим новинкам.

По словам главы Госавтоинспекции страны, борьба с нарушителями будет носить комплексный характер. С одной стороны, тянущие с оплатой штрафа водители и злостные нарушители будут получать взыскания в двойном размере, а параллельно с этим служба судебных приставов сможет использовать весь доступный арсенал средств вплоть до запрета на выезд должника за рубеж.