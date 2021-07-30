Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Машины ГИБДД оснастят «умными балками» для поиска угонщиков и нарушителей

Ян Брацкий
19:54 30.07.2021
С помощью подобного вида регистраторов сотрудники ДПС смогут выявлять в транспортном потоке лихачей, неплательщиков штрафов и угнанные автомобили.
Машины ГИБДД оснастят «умными балками» для поиска угонщиков и нарушителей
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
Читайте нас на:

Госавтоинспекторы обзаведутся «умными балками» с видеокамерами. Ими оснастят патрульные автомобили ГИБДД. С помощью устройства полицейские смогут выявлять проблемных автолюбителей и машины, которые числятся в угоне. О грядущих нововведениях рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.  

«Для контроля агрессивных водителей, за которыми числится по 10-30, а иногда и тысячи нарушений, российскими предприятиями разрабатывается "умная балка" с камерами, которая крепится на крыше патрульного автомобиля. С ее помощью наряды ДПС даже в движении смогут автоматически проверять автомобили, двигающиеся в транспортном потоке, и останавливать именно проблемных водителей, а также автомашины, числящиеся в угоне. Думаю, что такая система у нас появится в скором времени», - сказал Черников в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам главы Госавтоинспекции страны, борьба с нарушителями будет носить комплексный характер. С одной стороны, тянущие с оплатой штрафа водители и злостные нарушители будут получать взыскания в двойном размере, что уже предусмотрено КоАП, а параллельно с этим служба судебных приставов сможет использовать весь доступный арсенал средств вплоть до запрета на выезд должника за рубеж.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:18 В стране и мире
Центробанк изменит условия выдачи потребительских кредитов
19:28 В стране и мире
Путин поручил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению
18:11 В стране и мире
Новак оценил решение ОПЕК+ по наращиванию нефтедобычи
16:47 В стране и мире
Россия ведет консультации с ЕС о взаимном признании COVID-сертификатов
14:46 В стране и мире
Видео
В МИД РФ пообещали сделать пребывание российских туристов в Турции безопасным
Популярное
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер во сне
Российские ученые научились превращать борщевик в лекарство
Ученые назвали страну, пригодную для выживания во время глобальной катастрофы
Видео
Черная вдова атакует: десятки жителей Волгоградской области попали в больницы после укусов пауков
Видео
Бандитские разборки: друг Андрея Панина выдвинул свою версию его смерти
Захарова пошутила над словами Тихановской о подаренных Байденом «печеньках»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.