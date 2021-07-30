Машины ГИБДД оснастят «умными балками» для поиска угонщиков и нарушителей

Госавтоинспекторы обзаведутся «умными балками» с видеокамерами. Ими оснастят патрульные автомобили ГИБДД. С помощью устройства полицейские смогут выявлять проблемных автолюбителей и машины, которые числятся в угоне. О грядущих нововведениях рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

«Для контроля агрессивных водителей, за которыми числится по 10-30, а иногда и тысячи нарушений, российскими предприятиями разрабатывается "умная балка" с камерами, которая крепится на крыше патрульного автомобиля. С ее помощью наряды ДПС даже в движении смогут автоматически проверять автомобили, двигающиеся в транспортном потоке, и останавливать именно проблемных водителей, а также автомашины, числящиеся в угоне. Думаю, что такая система у нас появится в скором времени», - сказал Черников в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам главы Госавтоинспекции страны, борьба с нарушителями будет носить комплексный характер. С одной стороны, тянущие с оплатой штрафа водители и злостные нарушители будут получать взыскания в двойном размере, что уже предусмотрено КоАП, а параллельно с этим служба судебных приставов сможет использовать весь доступный арсенал средств вплоть до запрета на выезд должника за рубеж.