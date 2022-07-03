СК возбудил уголовное дело после пожара в частной клинике в Москве

В результате происшествия на северо-востоке столицы погиб один человек.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за пожара в частной наркологической клинике на севере Москвы. Напомним, в результате происшествия погиб один человек.

«По результатам доследственной проверки столичным возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ и ч. 2 ст. 219 УК РФ», - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

В ночь на воскресенье на северо-востоке Москвы, в проезде Черского, пожар охватил частную наркологическую клинику. По данным столичного главка МЧС, восемь человек удалось спасти. Позже стало известно, что возгорание ликивдировано.

В столичной прокуратуре сообщили, что пожар произошел в частной клинике из-за неосторожного обращения с огнем. Внутри в момент пожара находились девять пациентов. Сообщалось, что горели оборудование и отделка внутри здания.