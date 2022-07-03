Один погибший: в частной наркологической клинике в Москве произошел пожар

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На северо-востоке Москвы, в проезде Черского, пожар охватил частную наркологическую клинику. Один человек в результате происшествия погиб. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

«Погиб один человек, спасено шестеро. Внутри могут быть люди. Площадь пожара 50 квадратных метров», - уточнил источник.

Внутри в момент пожара находились девять пациентов. Горели оборудование и отделка внутри здания. На данный момент открытое горение ликвидировали, передает в свою очередь ТАСС.

В пятницу, 1 июля, сообщалось, что в подмосковном городе Раменское загорелся ресторанно-гостиничный комплекс «Лесная Поляна».

Площадь возгорания составила восемьсот квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались двадцать человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.