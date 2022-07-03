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The Sunday Times рассказала о расколе на «ястребов», «голубей» и «страусов» в НАТО

Ян Брацкий
04:44 03.07.2022
Между тем, на Украине набирает обороты торговля вооружением, которое поступило из западных стран в качестве военной помощи.
The Sunday Times рассказала о расколе на «ястребов», «голубей» и «страусов» в НАТО
© Фото: Dirk Waem, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Специальная военная операция ВС РФ на Украине разделила Североатлантический альянс на три лагеря, усилив разногласия внутри блока НАТО. Об этом пишет британская газета The Sunday Times. Согласно выводам ее обозревателей, страны альянса разделились на «ястребов», «голубей» и «страусов».

Первые ожидаемо настаивают на постоянном обострении отношений с официальной Москвой, наращивании военной помощи Киеву и возвращении ему неподконтрольных территорий военным путем. Страны «голуби» отличает миролюбивая политика, стремление к переговорам и дипломатическому выходу из ситуации. «Страусы» уделяют основное внимание собственным проблемам и украинская повестка их не интересует. Эти страны формально поддерживают НАТО, но в большей степени «ищут пути наименьшего сопротивления».

Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля. Основная ее цель – демилитаризация и денацификация Украины. На этом фоне страны-члены альянса оказывают Киеву помощь в виде поставок современного оружия и боеприпасов. Между тем, на Украине набирает обороты торговля этим вооружением. В «даркнете» можно найти самые современные винтовки, гранатометы и даже дроны-камикадзе.

Так, например, цена на американские бронежилеты составляет от $1500 долларов, штурмовую винтовку М4 - от $2400. Немецкий ручной противотанковый гранатомет Panzerfaust 3 стоит $670 за штуку. Все это можно купить на одном из нелегальных украинских сайтов.

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