Минпромторг РФ: Азия и Ближний Восток могут стать перспективными для экспорта древесины

Подчеркивалось, что со многими странами российские предприятия сотрудничали до введения санкций со стороны Евросоюза.

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В Минпромторге РФ заявили, что страны Ближнего Востока, Азии могут стать перспективными экспортными рынками для продукции отечественного лесопромышленного комплекса.

«Полагаем, что перспективными рынками для сбыта отечественной продукции могут стать страны Ближнего Востока и Азии», - заявили в ведомстве, передает РИА Новости.

Также подчеркивалось, что со многими странами предприятия РФ сотрудничали до введения санкций со стороны Евросоюза. В министерстве уточнили, что сегодня отечественные предприятия активно перестраивают как импортные, так и экспортные логистические потоки.

Ранее сообщалось, что запрет на экспорт древесины из России и Белоруссии привел к резкому росту цен на мебель в Великобритании. Как сообщают СМИ, лесной попечительский совет приостановил действие всех торговых сертификатов в обеих странах, заблокировав все контролируемые поставки, но побочным эффектом стало повышение цен, поскольку фирмы пытаются найти альтернативы.