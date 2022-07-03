В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минпромторг РФ: Азия и Ближний Восток могут стать перспективными для экспорта древесины

Виктория Ивашечкина
04:11 03.07.2022
Подчеркивалось, что со многими странами российские предприятия сотрудничали до введения санкций со стороны Евросоюза.
Минпромторг РФ: Азия и Ближний Восток могут стать перспективными для экспорта древесины
© Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press
Читайте нас на:

В Минпромторге РФ заявили, что страны Ближнего Востока, Азии могут стать перспективными экспортными рынками для продукции отечественного лесопромышленного комплекса.

«Полагаем, что перспективными рынками для сбыта отечественной продукции могут стать страны Ближнего Востока и Азии», - заявили в ведомстве, передает РИА Новости.

Также подчеркивалось, что со многими странами предприятия РФ сотрудничали до введения санкций со стороны Евросоюза. В министерстве уточнили, что сегодня отечественные предприятия активно перестраивают как импортные, так и экспортные логистические потоки.

Ранее сообщалось, что запрет на экспорт древесины из России и Белоруссии привел к резкому росту цен на мебель в Великобритании. Как сообщают СМИ, лесной попечительский совет приостановил действие всех торговых сертификатов в обеих странах, заблокировав все контролируемые поставки, но побочным эффектом стало повышение цен, поскольку фирмы пытаются найти альтернативы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:55 В стране и мире
Видео
Спецназ из Чечни и казачий полк НМ ЛНР объявили, что взяли под контроль Лисичанск
18:55 В стране и мире
Глава МВД Сербии заявил, что его страна не станет «пехотой НАТО»
17:34 В стране и мире
Видео
Массовая перестрелка мигрантов произошла на границе Сербии с Венгрией
16:26 В стране и мире
Видео
Марочко заявил, что боевая операция проходит в центре Лисичанска
13:10 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры разбившегося в Якутии Ан-2
Популярное
Видео
Герасимов уделил внимание вопросам использования автоматизированных систем боевого управления в ходе спецоперации
Reuters: «Русский салат» в меню шокировал участников саммита НАТО
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.