В Москву и Петербург вновь придет аномальная жара

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Начало июля станет аномально жарким для Москвы и Санкт-Петербурга. С таким предупреждением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, температура будет превышать климатическую норму на 4-6 градусов.

«В европейской части страны - Центральном, Северо-Западном федеральных округах - погода будет достаточно жаркая. В Москве и Петербурге температура будет выше нормы на 4-6 градусов с той разницей, что в Питере 30-градусная жара с конца июня перейдет на июль, а в Москве последние дни июня будут умеренно-теплыми на уровне 26 градусов, а в первых числах июля установится 30-31 градус», - рассказал эксперт в беседе с «Известиями».

Впрочем, не все будут изнывать от жары, уточнил Вильфанд. В ряде регионов температура напротив, пойдет на спад. Так, на Урале, в Приволжском федеральном округе и в Омской области в начале июля будет прохладнее, чем обычно в это время года.

Между тем, минувший понедельник стал самым жарким днем в российской столице в этом году. Столбики термометров показали 32,7 выше ноля. Жители мегаполиса спасались от жары у городских фонтанов и в тени деревьев.