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Die Welt назвал Францию крупнейшим покупателем российского СПГ

Ян Брацкий
02:53 03.07.2022
Во Франции сейчас энергетический кризис из-за сокращения поставок трубопроводного газа из России.
Die Welt назвал Францию крупнейшим покупателем российского СПГ
© Фото: Газпром
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Франция стала крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt со ссылкой на финских аналитиков из центра CREA. Пятая республика, как и ее соседи по Евросоюзу, испытывает энергетический кризис. По техническим причинам пришлось приостановить работу некоторых АЭС, что привело к снижению производства электричества.

Сокращение поставок газа из России связано с остановкой работы трубопровода «Ямал-Европа», а также сокращением прокачки топлива по «Северному потоку» и ГТС Украины. Объемы газа по «Турецкому потоку» также снизились из-за необходимости проведения технических работ. Не идет на пользу европейским потребителям и отказ некоторых компаний оплачивать газ в рублях, напоминает издание.

Спасением для Европы может стать Катар, но он вероятно потребует от Брюсселя подписания долгосрочного контракта на 20 лет по поставкам сжиженного природного газа. 

Государство Персидского залива, которое является одним из крупнейших в мире экспортеров СПГ, использует недавнюю сделку между Соединенными Штатами и Германией по поставкам данного вида энергии. Также позицию Катара усиливает стремление Европы отказаться от топлива из России. В Европе условия Катара считают слишком «жесткими», поскольку они предоставляют покупателям мало возможностей для перенаправления поставок своей энергии, в отличие от сделок с США.

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