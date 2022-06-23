Bloomberg: Катар добивается от ЕС долгосрочного газового контракта

Издание уточняет, что в Европе условия Катара считают слишком «жесткими», поскольку они предоставляют покупателям мало возможностей для перенаправления поставок.

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Катар может потребовать от Европейского союза подписания долгосрочного контракта на 20 лет по поставкам сжиженного природного газа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как передает агентство, государство Персидского залива, которое является одним из крупнейших в мире экспортеров СПГ, использует недавнюю сделку между Соединенными Штатами и Германией по поставкам данного вида энергии. Также позицию Катара усиливает стремление Европы отказаться от топлива из России.

Издание уточняет, что в Европе условия Катара считают слишком «жесткими», поскольку они предоставляют покупателям мало возможностей для перенаправления поставок своей энергии, в отличие от сделок с США.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Германия прекратит импорт нефти из Российской Федерации до конца текущего года. Отмечалось, что Берлин серьезно настроен добиться отказа от российских нефтепродуктов как часть ограничений ЕС в ответ на специальную военную операцию РФ по защите республик Донбасса.