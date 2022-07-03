В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ДНР заявили о гибели пяти человек в результате обстрела ВСУ

Алиса Краузе
23:52 03.07.2022
В результате атаки территории ДНР со стороны ВСУ погибли пять и пострадали 13 человек.
В ДНР заявили о гибели пяти человек в результате обстрела ВСУ
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Читайте нас на:

Пять жителей Донецкой народной республики погибли в результате обстрела территории ДНР украинскими военными в воскресенье, 3 июля. Помимо этого, 13 мирных граждан получили ранения.

Такую информацию сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики. В ведомстве также уточнили, что двое пострадавших - дети.

Ранее сообщалось, что в ходе атаки ВСУ поселка Макеевка в ДНР несколько домохозяйств были частично разрушены. На одном из участков, по рассказам местных жителей, вспыхнул пожар, который потушили собственными усилиями. Кроме того, у одного из жильцов оторвало взрывом руку.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:07 В стране и мире
Видео
Туристы сняли акулу-убийцу с максимально близкого расстояния в Хургаде
20:35 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры последствий сильного обстрела Макеевки в ДНР
18:27 В стране и мире
Турчак заявил, что восстановленный Мариуполь будет лучше старого
17:04 В стране и мире
Болгарию покидают объявленные персонами нон грата российские дипломаты
15:49 В стране и мире
После обстрела Белгорода со стороны ВСУ пропали без вести ребенок и взрослый
Популярное
МО РФ сообщило об установлении полного контроля над Лисичанском
Видео
Хэллоу, Америка: как СССР удалось скрытно разместить пять атомных подлодок у США
Видео
Герасимов уделил внимание вопросам использования автоматизированных систем боевого управления в ходе спецоперации
Sunday Times: часть обязанностей Елизаветы II переходит к принцу Чарльзу
Reuters: «Русский салат» в меню шокировал участников саммита НАТО
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.