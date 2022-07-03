В стране и мире В ДНР заявили о гибели пяти человек в результате обстрела ВСУ Алиса Краузе В результате атаки территории ДНР со стороны ВСУ погибли пять и пострадали 13 человек. © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости Читайте нас на: Пять жителей Донецкой народной республики погибли в результате обстрела территории ДНР украинскими военными в воскресенье, 3 июля. Помимо этого, 13 мирных граждан получили ранения. Такую информацию сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики. В ведомстве также уточнили, что двое пострадавших - дети. Ранее сообщалось, что в ходе атаки ВСУ поселка Макеевка в ДНР несколько домохозяйств были частично разрушены. На одном из участков, по рассказам местных жителей, вспыхнул пожар, который потушили собственными усилиями. Кроме того, у одного из жильцов оторвало взрывом руку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика