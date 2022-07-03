В ДНР заявили о гибели пяти человек в результате обстрела ВСУ
В результате атаки территории ДНР со стороны ВСУ погибли пять и пострадали 13 человек.
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Пять жителей Донецкой народной республики погибли в результате обстрела территории ДНР украинскими военными в воскресенье, 3 июля. Помимо этого, 13 мирных граждан получили ранения.
Такую информацию сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики. В ведомстве также уточнили, что двое пострадавших - дети.
Ранее сообщалось, что в ходе атаки ВСУ поселка Макеевка в ДНР несколько домохозяйств были частично разрушены. На одном из участков, по рассказам местных жителей, вспыхнул пожар, который потушили собственными усилиями. Кроме того, у одного из жильцов оторвало взрывом руку.