Кроме того, осколками снарядов ранило собаку и выбило стекла и забор у некоторых местных жителей.

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Обстрелы со стороны украинских военных поселка Макеевка Донецкой Народной Республики нанесли серьезный ущерб домовладениям местных жителей. Кроме того, есть информация об одном раненом. Об этом корреспонденту телеканала «Звезда» рассказал местный житель Олег Попов.

«Взорвалась кассета, потому что сверху начали сыпаться осколки. Спустя время пропал свет. Обстрелы идут до сих сор», - сказал он.

По словам жителя населенного пункта, осколками снарядов ранило собаку, у некоторых жильцов были повреждены окна и забор, на одном из участков произошел пожар, который, к счастью, удалось ликвидировать своим силами. Также он сообщил, что осколки упали рядом с автомобилем со стороны бензобака, что могло привести к взрыву транспортного средства.

Попов затруднился ответить о количестве пострадавших среди гражданского населения. Сказал лишь, что одному из жителей оторвало руку, его увезли на машине скорой помощи.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Макеевка, выпустив по поселку восемь снарядов калибром 152 мм. По данным представительства ДНРв СЦКК, в Червоногвардейском районе Макеевки погиб один мужчина 1991 года рождения, а также ранен один местный житель 1958 года рождения.