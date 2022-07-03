Опубликованы кадры изнутри наркоклиники в Москве после мощного пожара

В результате происшествия погиб один человек, шестерых удалось спасти.

© Видео: moscowproc, Telegram © Фото: moscowproc, Telegram

Прокуратура Москвы опубликовала видео, снятое внутри здания частной наркологической клиники на северо-востоке Москвы, где произошел пожар. На кадрах видно, что весь первый этаж медучреждения сгорел практически дотла.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погиб один человек, шестерых удалось спасти. Внутри в момент пожара находились девять пациентов.

Как утверждалось, горели оборудование и отделка внутри здания. Позже появилась информация о том, что открытое горение ликвидировали.