Опубликованы кадры изнутри наркоклиники в Москве после мощного пожара
В результате происшествия погиб один человек, шестерых удалось спасти.
© Видео: moscowproc, Telegram © Фото: moscowproc, Telegram
Прокуратура Москвы опубликовала видео, снятое внутри здания частной наркологической клиники на северо-востоке Москвы, где произошел пожар. На кадрах видно, что весь первый этаж медучреждения сгорел практически дотла.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия погиб один человек, шестерых удалось спасти. Внутри в момент пожара находились девять пациентов.
Как утверждалось, горели оборудование и отделка внутри здания. Позже появилась информация о том, что открытое горение ликвидировали.