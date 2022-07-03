«Донбасс заслуживает обрести свободу»: как поменяли мнение пленные наемники из США

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Счёт убитым на Донбассе иностранным наемникам идёт на сотни, а пленным - на десятки. Те, кого удалось задержать сейчас ждут суда в следственных изоляторах Донецкой и Луганской народных республик. Всех их обвиняют в военных преступлениях. С двумя американцами удалось пообщаться «Звезде».

Энди Хьюн и Александр Дрюке - бывшие кадровые военные армии США. Уроженец Алабамы Александр служил в Ираке, а его товарищ Энди - четыре года в морской пехоте, в том числе в Японии, на одной из американских военных баз. Энди Хьюн уверяет, что ехал на Украину из лучших побуждений. Он якобы насмотрелся пропаганды по телевизору и поверил.

«Когда все началось 24 февраля, на американским телевидении было много новостей. Теперь, смотря на всю картину, я понимаю, что это пропаганда, потому что нам не говорили всей правды. Нам говорили, что русские убивают людей, что украинцам нужна помощь», - говорит Хьюн.

Оба американских наемника до приезда на Украину посещали одну и ту же церковь. Там им помогли найти выходы на вербовщиков, базирующихся в Польше.

«Сначала я попал в Краков. Потом с помощью волонтеров попал на Украину, далее во Львов, потом в Явору. Там я пробыл около двух недель, попал в иностранный легион и устроился на контракт», - продолжает наемник.

Там были наемники из многих стран: США, Великобритания, Канада, Бразилия, Франция, Германия. Американцам в составе смешанного отряда иностранных наемников и бойцов ВСУ была поставлена задача войти в село Избицкое в 50 километрах от Харькова. Командиры утверждали, что российских военных там нет, но отряд встретил ожесточенное сопротивление.

Увидев бегство пехоты ВСУ, наемники устремились за ними. Но когда смогли догнать украинцев, места в грузовиках для иностранцев уже не осталось. Украинцы их бросили, приказав охранять дорогу. Американцы пытались скрываться в лесу, но потом вышли к российским позициям и сдались в плен.

Наемники рассказывают, что бежать от российских военных не было мысли. Возвращаться в украинскую армию после того, что они увидели, совсем не хотелось. Американцы утверждают, что теперь поменяли свое мнение о конфликте.

Уже скоро наемников ждет верховный суд Донецкой Народной республики. И ожидания от этого процесса у них самые печальные.

Полное интервью американцев - в сюжете Павла Кольцова для программы «Главное с Ольгой Беловой».