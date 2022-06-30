Запоздалое раскаяние: о чем рассказывают захваченные на Украине американские наемники

На обращение наемники не жалуются. Им дали возможность связаться с родными. Впереди их ждет суд.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Американский наемник Энди Хьюйн идет на интервью, держа руки за спиной и уставив глава в пол. С него снимают наручники, и он демонстрирует свои татуировки.

«Мне нравится японская культура, я нашел красивые картинки, они мне понравились. Сделал татуировки», - сказал он.

Хьюин рассказал, что полюбил Японию на Окинаве, когда служил на американской военной базе. После работал в Алабаме. По его словам, он увлекся новыми картинками из далекой Украины. Теми, что постоянно «крутят» на американском телевидении.

«В феврале 2022 года я решил поехать на Украину, так как увидел пропагандистские ролики о том, как Россия обходится с украинцами», - рассказал наемник.

Он пересек украинскую границу в Польше, потом попал в «Иностранный легион» - так называется подразделение зарубежных наемников на Украине. Затем был переброшен на Харьковское направление, а потом вместе с другими боевиками брошен на поле боя собственными командирами. Им удалось убежать на единственном автомобиле.

«Когда мы вернулись к грузовикам, один из них уже покинул позиции, и последнего забрали украинские отступающие войска. Нас осталось около 67 человек, мы бы не поместились в машину, и нам приказали остаться», - поделился американский наемник.

Когда российские войска буквально смели их линию обороны, американец вместе с товарищем сдались в плен. Теперь, по словам Хьюна, он понял, что ошибался. Уверяет, что раскаивается, надеется на понимание в Донецком суде.

«Если бы я знал, что все так обернется, что пропаганда лжет, то не поехал бы сюда . Теперь я знаю, что Донецкая республика хочет всего лишь обрести независимость, и осознаю свою ошибку. Я очень ошибался. Я своими глазами увидел, какая коррупция и разложение в украинской армии», - раскаивается иностранный боевик.

Вместе с Хьюном сдался 40-летний Александр Дрюке. Вместе они были и в гранатометном расчете. Он тоже из Алабамы, проходил службу в американской морской пехоте, уволился в 2014 году. Дрюке уверяет, что тоже стал жертвой пропаганды.

«Я увидел по новостям, что много украинцев нуждаются в помощи, что они испытывают страдания со стороны российской армии», - говорит Александр Дрюке.

У себя на родине он получает пенсию военного, впрочем и на Украине за участие в боевых действиях ему обещали деньги.

«Сначала в тренировочном лагере мне платили около тысячи долларов. За выход на боевые позиции обещали платить 3500 долларов в месяц», - признался наемник.

По его рассказам, денег он так и не получил. А точку зрения изменил, когда оказался под обстрелом, уже сидя в Донецком следственном изоляторе.

«Когда я попал сюда, я услышал разрывы артиллерии и пообщался с местными, понял, что сильно ошибался насчет происходящего в Донбассе», - рассказал боевик.

Его мама в интервью западным журналистам сказала, что и не надеялась увидеть сына живым.

«Я испытала такое облегчение от того, как он выглядел. Он не был побитым, с ним не плохо обращались», - поделилась мама Дрюке.

На обращение наемники не жалуются. Им дали возможность связаться с родными. Впереди их ждет суд. Первый процесс над иностранными наемниками закончился в Верховном суде Донецкой Народной Республики смертным приговором. Высшую меру наказания назначили двум гражданам Великобритании и одному марокканцу, приехавшим воевать на стороне украинских националистов.

Сегодня стало известно, что адвокат одного из осужденных Шона Пиннера подал жалобу на решение Верховного суда. После проверки она, возможно, будет рассмотрена. В то же время никаких обращений от государств, гражданами которых наемники являются, до сих пор не поступало.

«К сожалению, государства, чьими подданными являются те самые осужденные наемники, сегодня в ДНР не идут даже на этот шаг, то есть на подачу официальных документов для того, чтобы облегчить участь своих подданных. Еще раз повторюсь, подача таких документов не означала бы признание официального ДНР в качестве суверенного и независимого государства, но тем не менее даже такого шага не реализуют эти государства, и это понятно. Можно абсолютно точно сделать вывод, что они преследуют ту самую русофобскую политику, которая на сегодняшний день реализуется всеми теми странами и государствами западной коалиции», - сказала министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

После следствия американские «солдаты удачи» тоже окажутся на скамье подсудимых. Размышляя об этом, Александр Дрюке курит одну сигарету за другой.

«Я не знаю, какие совершили преступления те люди, но я боюсь, мне будет вынесен смертный приговор. Хочу сказать, что я не совершил ни единого выстрела, не принимал участие в баталиях. Надеюсь на справедливое решение», - выразил надежду Александр Дрюке.

Ранее стало известно, что отец Брагима Саадуна, марроканского наемника, попросил Владимира Путина поспособствовать помилованию его сына. Родители наемника заявили, что доверяют российскому лидеру и его решениям, а также верят в справедливость правосудия в ДНР