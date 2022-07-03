Турист рассказал о ситуации в Хургаде из-за акулы-убийцы

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: f22, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

В связи с участившимися случаями нападения акул на людей в районе Хургады в настоящее время действует запрет на купание в Красном море. Об этом рассказал турист Виталий Атаев-Трошин.

«Все знают об этой новости и стараются избежать заплывов, однако есть туристы, которые в погоне за острыми ощущениями ищут себе приключения», - сказал он.

Атаев-Трошин добавил, что есть безопасные от нападения акул районы, где необходимо идти до пятидесяти метров, чтобы достичь глубины хотя бы в полтора метра. По его словам, в такие места хищники никогда не приплывают. Кроме того, турист отметил, что акул сложно встретить вблизи рифов и кораллов.

Ранее один из туристов, отдыхающих в данный момент в районе Хургады, прислал телеканалу «Звезда» видео, на котором видно, как недалеко от берега плавает акула. Пока неизвестно, эта ли акула напала на двух женщин, которые скончались от полученных повреждений.

Первого июля в Хургаде погибла пенсионерка из Австрии из-за нападения акулы. Хищница откусила 68-летней женщине руку и ногу, в результате чего туристка умерла от болевого шока по дороге в больницу. Сегодня стало известно, что в этом районе погибла еще одна женщина. О подробностях второго смертельного случая атаки хищника на человека пока ничего неизвестно.