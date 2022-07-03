В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Турист рассказал о ситуации в Хургаде из-за акулы-убийцы

Максим Крюков
22:51 03.07.2022
По словам отдыхающего, мелководные районы являются безопасными для плавания, однако туристы соблюдают запрет местных властей на купание.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: f22, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
Читайте нас на:

В связи с участившимися случаями нападения акул на людей в районе Хургады в настоящее время действует запрет на купание в Красном море. Об этом рассказал турист Виталий Атаев-Трошин.

«Все знают об этой новости и стараются избежать заплывов, однако есть туристы, которые в погоне за острыми ощущениями ищут себе приключения», - сказал он.

Атаев-Трошин добавил, что есть безопасные от нападения акул районы, где необходимо идти до пятидесяти метров, чтобы достичь глубины хотя бы в полтора метра. По его словам, в такие места хищники никогда не приплывают. Кроме того, турист отметил, что акул сложно встретить вблизи рифов и кораллов.

Ранее один из туристов, отдыхающих в данный момент в районе Хургады, прислал телеканалу «Звезда» видео, на котором видно, как недалеко от берега плавает акула. Пока неизвестно, эта ли акула напала на двух женщин, которые скончались от полученных повреждений.

Первого июля в Хургаде погибла пенсионерка из Австрии из-за нападения акулы. Хищница откусила 68-летней женщине руку и ногу, в результате чего туристка умерла от болевого шока по дороге в больницу. Сегодня стало известно, что в этом районе погибла еще одна женщина. О подробностях второго смертельного случая атаки хищника на человека пока ничего неизвестно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:07 В стране и мире
Видео
Туристы сняли акулу-убийцу с максимально близкого расстояния в Хургаде
20:35 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры последствий сильного обстрела Макеевки в ДНР
18:27 В стране и мире
Турчак заявил, что восстановленный Мариуполь будет лучше старого
17:04 В стране и мире
Болгарию покидают объявленные персонами нон грата российские дипломаты
15:49 В стране и мире
После обстрела Белгорода со стороны ВСУ пропали без вести ребенок и взрослый
Популярное
МО РФ сообщило об установлении полного контроля над Лисичанском
Видео
Хэллоу, Америка: как СССР удалось скрытно разместить пять атомных подлодок у США
Видео
Герасимов уделил внимание вопросам использования автоматизированных систем боевого управления в ходе спецоперации
Sunday Times: часть обязанностей Елизаветы II переходит к принцу Чарльзу
Reuters: «Русский салат» в меню шокировал участников саммита НАТО
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.