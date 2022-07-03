Опубликованы кадры с места пожара в наркологической клинике в Москве

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погиб один человек.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует видео с места пожара в частной наркологической клинике на северо-востоке Москвы. На кадрах видно, что у здания медучреждения находятся несколько машин скорой помощи и пожарных.

Напомним, ранее в экстренных службах сообщалось, что в результате происшествия погиб один человек, спасти удалось шестерых. Также уточнялось, что внутри в момент пожара находились девять пациентов. Горели оборудование и отделка внутри здания. Открытое горение удалось ликвидировать. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.