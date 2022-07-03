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Опубликованы кадры последствий сильного обстрела Макеевки в ДНР

Максим Крюков
Андрей Лазарев
20:35 03.07.2022
Как сообщает представительство ДНР в СЦКК, за сегодняшний день украинские военные выпустили 217 боеприпасов различного типа, включая снаряды РСЗО БМ-21 «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 122, 152 и 155 мм.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Макеевка и Александровка Донецкой Народной Республики снарядами калибром 152 и 122 мм. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 15:08 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм; 17:40 - н.п. Красногоровка - н.п. Александровка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что Червоногвардейском районе Макеевки погиб один мужчина 1991 года рождения, а также ранен один местный житель 1958 года рождения.

Как сообщает представительство Республики, за сегодняшний день украинские военные выпустили 217 боеприпасов различного типа, включая снаряды РСЗО БМ-21 «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 122, 152 и 155 («натовский» образец) мм. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Ранее стало известно, что украинские военные утром 1 июля в 08:05 обстреляли Киевский район Донецка. Сообщается, что стрельба велась из РСЗО «Град» со стороны Авдеевки. По данным представительства ДНР в СЦКК, было выпущено 20 ракет.

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