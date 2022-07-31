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Капитана столкнувшегося с баржей на Каме катера задержали

Виктория Ивашечкина
09:59 31.07.2022
В результате происшествия пострадали девять человек, один человек был госпитализирован.
Капитана столкнувшегося с баржей на Каме катера задержали
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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В Следственном комитете заявили, что капитан катера, столкнувшегося с баржей в Пермском крае, был задержан.

«Капитан катера К-1765 задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - говорится в сообщении пресс-службы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК, передает ТАСС.

Напомним, в ночь на субботу, 30 июля, катер с 25 пассажирами столкнулся с баржей на Каме. В результате происшествия пострадали девять человек, один человек был госпитализирован. Оба судна остались на плаву, капитан катера скрылся с места инцидента.

Позже выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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