Музыкальное дефиле и рукопашный бой: на Камчатке в честь Дня ВМФ прошли торжественные мероприятия

© Видео: Кремль. Новости, Telegram © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Камчатке в честь Дня Военно-морского флота России состоялись торжественные мероприятия. В акватории Авачинской бухты на траверзе Петропавловска-Камчатского в две линии заранее выстроилось восемь военных кораблей и судов Тихоокеанского флота. Экипаж поздравил командующий Войсками и силами на Северо-востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев.

В первой линии командующий приветствовал экипаж атомной подводной лодки «Александр Невский», многоцелевого судна «Академик Ковалев», кабельного судна «Бирюса». Во второй - пограничного патрульного корабля «Камчатка», малого ракетного корабля «Смерч» и корабля противоминной обороны «Яков Баляев».

После парада состоялся военно-спортивный праздник, в котором участвовало более 20 кораблей и катеров, поочередно выполнявших для зрителей различные боевые упражнения. На главной площади краевой столицы сводный военный оркестр провел музыкальное дефиле, а морские пехотинцы выполнили показательное выступление по рукопашному бою.

Напомним, День Военно-морского флота празднуется в стране ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году ВМФ отмечает 326-ю годовщину.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин прибыл в Кронштадт на парад в День Военно-морского флота России. На борту катера глава государства обходит парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, а также поздравляет экипажи.