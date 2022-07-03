Непомнящий сыграет за мировую шахматную корону

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Российский шахматист Ян Непомнящий поборется за титул чемпиона мира с действующим обладателем шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном. Это стало возможно благодаря победе Непомнящего на турнире претендентов, который прошел в Мадриде.

Для досрочной победы в соревновании российскому гроссмейстеру было достаточно сыграть вничью в тринадцатом туре с представителем Венгрии Рихардом Раппортом. Чего он и смог добиться - партия завершилась на тридцать четвертом ходу. Таким образом, он стал недосягаемым для ближайших преследователей Хикару Накамуры из США и Дин Лижэня из Китая.

Россиянину 14 июля исполнится 32 года. В прошлом году он так же одолел своих оппонентов на турнире претендентов, однако в решающем противостоянии за шахматную корону уступил норвежцу Магнусу Карлсену.

Ранее стало известно, что российский шахматист Сергей Карякин, который ранее был дисквалифицирован FIDE из-за поддержки спецоперации, собирается проводить независимые турниры в России. Также он заявил, что впоследствии он хочет создать альтернативную шахматную федерацию.