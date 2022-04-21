Карякин заявил о планах проводить независимые шахматные турниры в России

В конце марта Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала россиянина на полгода за то, что он публично поддержал спецоперацию.

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Российский шахматист Сергей Карякин, который ранее был дисквалифицирован FIDE из-за поддержки спецоперации, собирается проводить независимые турниры в России, также впоследствии он хочет создать альтернативную шахматную федерацию. Об этом он рассказал в эфире стрима RT «Летучка».

«Наводил справки, советовался с чиновниками, принял решение концептуальное, что хочу пока начать проводить серию турниров в России, их нам остро не хватает. Хочу эту проблему решить, провожу серьезные переговоры со спонсорами. Если это получится, тогда можно будет думать о создании международной федерации. Для начала - со странами БРИКС или ШОС», - заявил гроссмейстер.

Напомним, что в конце марта Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала россиянина на полгода за то, что он публично поддержал спецоперацию на Украине. Таким образом, спортсмен был лишен возможности выступить на турнире претендентов на шахматную корону.

Позже в Кремле призвали пересмотреть решение по дисквалификации Карякина. Было подчеркнуто, что спорт должен оставаться вне политики. Сам шахматист назвал свою дисквалификацию из федерации ожидаемой, однако заявил, что такое решение организации является спортивным преступлением.