Премьер Австралии анонсировал запрет импорта российского золота

Также планируется ввести санкции еще против 16 граждан РФ.

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Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что будет введен запрет на ввоз в страну российского золота. Также планируется анонсировать санкции еще против 16 граждан РФ.

По словам политика, в обновленный санкционный список попадут министры и бизнесмены. В итоге общее число россиян, оказавшихся под санкциями в Австралии, достигнет 843. Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, в последний раз Австралия вводила санкции против ряда российских журналистов и чиновников в середине мая. В частности, ограничения коснулись и первого заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна.