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Черноморский флот поднял флаги и готов к проведению парада в честь Дня ВМФ в Новороссийске. Торжественное мероприятие должно пройти сегодня, 31 июля.

В это же время в Санкт-Петербурге уже готовятся к началу Главного военно-морского парада. Он пройдет в акватории реки Невы, а также в небе над городом, где над головами зрителей пролетят самолеты и вертолеты.

Президент России Владимир Путин уже прибыл в Кронштадт. На борту катера президент обходит парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, а также поздравляет экипажи.

Напомним, День ВМФ празднуется в стране ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году Военно-морской флот России отмечает 326-ю годовщину.