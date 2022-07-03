При обвале ледника в Италии погибли шесть человек

Десять человек считаются пропавшими без вести.

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На северо-востоке Италии в Доломитовых Альпах произошел обвал ледника Мармолада. В ходе обрушения погибли шесть человек. Еще восемь пострадали, среди которых есть раненый в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу.

Также десять человек считаются пропавшими без вести. Об этом сегодня со ссылкой на местные службы спасения сообщило агентство АНСА.

В данный момент в спасательной операции задействованы пять вертолётов. Спасатели ищут пропавших людей.

Напомним, Росгидромет сообщал, что скорость таяния ледников за последние пять лет выросла в пять раз. Наибольшая убыль площади зафиксирована у ледников Джикиуганкези Большой Азау на склонах Эльбруса.