В Бангкоке по случаю Дня ВМФ возложили венок на могилу матросов крейсера «Аврора»

Монумент матросам легендарного корабля был открыт в конце 2019 года.

© Фото: Посольство России в Таиланде

Дипломаты посольства РФ в Таиланде возложили венок на могилу двух матросов крейсера «Аврора» в День ВМФ России. Церемония состоялась на Протестантском кладбище в Бангкоке.

Сотрудники посольства возложили венок в виде Андреевского флага к памятнику матросам крейсера, умершим во время похода в 1911 году. После возложения цветов был исполнен гимн России. Монумент матросам легендарного корабля был открыт в конце 2019 года.