СМИ: Тайвань поднял в небо истребители и развернул системы ПВО

В настоящий момент китайская армия проводит масштабные учения с боевыми стрельбами в акватории рядом с Тайванем.

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Тайвань развернул системы противовоздушной обороны в международном аэропорту Таоюань, который является гражданским объектом, передает израильское СМИ Terror Alarm.

Также утверждается, что на острове уже были поднята в небо истребительная авиация. Пользователи соцсетей рассуждают, что это - ответ Тайбэя на масштабные учения КНР в Южно-Китайском море или подготовка к прямому столкновению.

В настоящий момент китайская армия проводит учения с боевыми стрельбами в акватории рядом с Тайванем. Было выпущено предупреждение о проведении маневров боевых кораблей, в связи с чем судам запретили входить в акваторию. Учения проводятся в преддверии празднования 95-летия Народно-освободительной армии Китая.

Двумя часами ранее, спецборт американских ВВС, на котором, как предполагают в прессе, могла находиться спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, приземлился на Гавайях. Судя по данным специального веб-сервиса, за полетом Boeing в режиме реального времени наблюдали более 100 тысяч пользователей Сети.