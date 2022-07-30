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СМИ: Тайвань поднял в небо истребители и развернул системы ПВО

Анна Назайкина
17:45 30.07.2022
В настоящий момент китайская армия проводит масштабные учения с боевыми стрельбами в акватории рядом с Тайванем.
СМИ: Тайвань поднял в небо истребители и развернул системы ПВО
© Фото: Ray Swi-hymn from Sijhih-Taipei, Taiwan - 20181104_TPE-CTS_4237, CC BY-SA 2.0, Wikimedia
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Тайвань развернул системы противовоздушной обороны в международном аэропорту Таоюань, который является гражданским объектом, передает израильское СМИ Terror Alarm.

Также утверждается, что на острове уже были поднята в небо истребительная авиация. Пользователи соцсетей рассуждают, что это - ответ Тайбэя на масштабные учения КНР в Южно-Китайском море или подготовка к прямому столкновению.

В настоящий момент китайская армия проводит учения с боевыми стрельбами в акватории рядом с Тайванем. Было выпущено предупреждение о проведении маневров боевых кораблей, в связи с чем судам запретили входить в акваторию. Учения проводятся в преддверии празднования 95-летия Народно-освободительной армии Китая.

Двумя часами ранее, спецборт американских ВВС, на котором, как предполагают в прессе, могла находиться спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, приземлился на Гавайях. Судя по данным специального веб-сервиса, за полетом Boeing в режиме реального времени наблюдали более 100 тысяч пользователей Сети.

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