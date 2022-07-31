Спорт Спорт Спорт

Американца отправили в госпиталь после нокаута от российского бойца UFC

Сергей Лебедев
08:28 31.07.2022
Энтони Смит во время поединка сломал ногу.
Американца отправили в госпиталь после нокаута от российского бойца UFC
© Фото: lionheartasmith, Twitter
Читайте нас на:

Российский боец Магомед Анкалаев победил техническим нокаутом американца Энтони Смита на турнире UFC 277, проходившем в Далласе. Поединок остановили в начале четвертой минуты поединка.

В ходе боя соперник Магомеда Анкалаева сломал ногу. Выяснилось, что на ринг Энтони Смит вышел с травмой лодыжкой. После поединка его отправили в госпиталь.

Отметим, Анкалаев одержал пятую досрочную поеду в UFC. Он повторил рекорд по нокаутам среди россиян. На его счету восемнадцать побед при одном поражении.

Напомним, также нокаутом поединок закончил российский боец ММА Сергей Павлович. Он победил американского спортсмена Деррика Льюиса на турнире UFC.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:42 Армия
Путин прибыл в Кронштадт на парад в День Военно-морского флота России
08:30 В стране и мире
Борт, где может быть Нэнси Пелоси, вылетел из аэропорта в Гавайях
07:40 Армия
Видео
Поднятые флаги и торжественные речи: во Владивостоке прошел парад кораблей в честь Дня ВМФ
02:10 В стране и мире
Видео
В порту Мариуполя открыли мемориал в честь погибших при разминировании моряков
22:48 В стране и мире
Видео
Путин осмотрел парк «Остров фортов» в Кронштадте
Популярное
Видео
Путин осмотрел парк «Остров фортов» в Кронштадте
Видео
Минобороны России опубликовало полный список погибших от удара по СИЗО в Еленовке
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.