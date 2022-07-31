Американца отправили в госпиталь после нокаута от российского бойца UFC

Энтони Смит во время поединка сломал ногу.

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Российский боец Магомед Анкалаев победил техническим нокаутом американца Энтони Смита на турнире UFC 277, проходившем в Далласе. Поединок остановили в начале четвертой минуты поединка.

В ходе боя соперник Магомеда Анкалаева сломал ногу. Выяснилось, что на ринг Энтони Смит вышел с травмой лодыжкой. После поединка его отправили в госпиталь.

Отметим, Анкалаев одержал пятую досрочную поеду в UFC. Он повторил рекорд по нокаутам среди россиян. На его счету восемнадцать побед при одном поражении.

Напомним, также нокаутом поединок закончил российский боец ММА Сергей Павлович. Он победил американского спортсмена Деррика Льюиса на турнире UFC.