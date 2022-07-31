Россиянин Павлович за одну минуту нокаутировал американца Льюиса на турнире UFC 277

Сергею Павловичу 30 лет, на его счету 16 побед в ММА при одном поражении.

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович победил американского спортсмена Деррика Льюиса на турнире UFC в Далласе, штат Техас.

Бой в тяжелой весовой категории на турнире UFC 277 завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде, пишет ТАСС.

Сергею Павловичу 30 лет, на его счету 16 побед в ММА при одном поражении. Деррику Льюису 37 лет, у него 26 побед, десять поражений.

В июне российский боксер Артур Бетербиев одержал победу над американским спортсменом Джо Смитом-младшим в бою за три титула чемпиона мира по боксу. Поединок состоялся на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, Бетербиев завершил схватку техническим нокаутом соперника, он сделал это уже во втором раунде.