Спорт Спорт Спорт

Россиянин Павлович за одну минуту нокаутировал американца Льюиса на турнире UFC 277

Виктория Ивашечкина
06:48 31.07.2022
Сергею Павловичу 30 лет, на его счету 16 побед в ММА при одном поражении.
Россиянин Павлович за одну минуту нокаутировал американца Льюиса на турнире UFC 277
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
Читайте нас на:

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович победил американского спортсмена Деррика Льюиса на турнире UFC в Далласе, штат Техас.

Бой в тяжелой весовой категории на турнире UFC 277 завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде, пишет ТАСС.

Сергею Павловичу 30 лет, на его счету 16 побед в ММА при одном поражении. Деррику Льюису 37 лет, у него 26 побед, десять поражений.

В июне российский боксер Артур Бетербиев одержал победу над американским спортсменом Джо Смитом-младшим в бою за три титула чемпиона мира по боксу. Поединок состоялся на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, Бетербиев завершил схватку техническим нокаутом соперника, он сделал это уже во втором раунде.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:35 В стране и мире
Россия передала ООН информацию о вине Киева в ударе по СИЗО в Еленовке
04:50 В стране и мире
Ракетный эсминец ВМС США зашел в Турцию
02:10 В стране и мире
Видео
В порту Мариуполя открыли мемориал в честь погибших при разминировании моряков
22:20 В стране и мире
Видео
ВСУ снова осыпали минами-лепестками жилые районы Донецка
00:23 В стране и мире
Россия пригласила экспертов ООН и Красного креста для расследования удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
Популярное
Видео
Минобороны России опубликовало полный список погибших от удара по СИЗО в Еленовке
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.