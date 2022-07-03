Турчак заявил, что восстановленный Мариуполь будет лучше старого

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В Мариуполе продолжаются активные восстановительные работы. Особое значение в них имеет портовая инфраструктура. Об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в ходе визита в город.

«Мы долго к этому шли. И сегодня, наконец-то, можем сказать, что в родную гавань вернулся такой значимый порт, как Мариуполь. В городе активно идут восстановительные работы. И портовая инфраструктура в этом крайне важна. Впереди много работы», - написал в своем telegram-канале Андрей Турчак.

Он также добавил, что Мариуполь обязательно заново отстроят. По его словам, город будет лучше, чем был.

Напомним, недавно в Мариуполе началось возведение нового жилья. Ранее «Звезда» показала, как будут выглядеть новые дома, возведением которых занимается военно-строительных комплекс Минобороны РФ. Для наглядности рабочие оформили первый этаж будущего ЖК. Также в городе появится большой медицинский центр.