Тимур Иванов рассказал о темпах сдачи новых квартир в Мариуполе

Первые квартиры будут отданы под заселение уже в октябре, а месяц спустя новоселы будут обустраивать следующие шесть домов.

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Уютные, красивые и удобные. Заместитель министра обороны Тимур Иванов рассказал, какими будут новые квартиры для жителей Мариуполя. Сейчас военно-строительный комплекс российского оборонного ведомства работает над восстановлением города в три смены.

«Мы первые квартиры отдадим под заселение уже первого октября, вторые шесть домов – первого ноября. 1011 семей справят новоселье уже в этом году и до наступления холодов будут обеспечены комфортабельным жильем» ,- пообещал Иванов.

Строители делают акцент на удобстве и комфорте будущих жильцов. Квартиры с отделкой оснастят системами кондиционирования. Большое внимание уделено и социальной инфраструктуре.

«Должны быть и школы и детские сады. После того, как будет понятно, что за контингент будет проживать, мы поймем емкость. Заложены необходимые технические решения, будут подведены сети. Большое количество спортивных площадок, места доля прогулок. Все это предусмотрено проектом и будет готово», - добавил замминистра обороны.

Помимо жилого квартала военно-строительный комплекс начал возведение в Мариуполе большого медицинского центра. Ранее «Звезда» показала, как будут выглядеть новые дома для мариупольцев, возведением которых занимается военно-строительных комплекс Минобороны РФ. Для наглядности рабочие оформили первый этаж будущего ЖК.