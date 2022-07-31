WP: в США может возникнуть дефицит вакцины от оспы обезьян

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В США вскоре может возникнуть дефицит вакцины от оспы обезьян, если количество заболевших продолжит увеличиваться. В начале недели уже поступило 800 тысяч доз препарата. Но этого количества может оказаться недостаточно для вакцинации находящихся в группе риска.

Сейчас в вакцине нуждаются 1,6 миллиона американцев нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако хватит препарата лишь на треть , так как каждый пациент должен получить по две дозы. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Напомним, в пятницу из-за вспышки оспы обезьян губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации. По словам чиновницы, на штат приходится каждый четвертый случай заражения вирусом в США.

Губернатор отметила, что она и ее команда работают круглосуточно, чтобы обеспечить больше вакцин, расширить тестирование и ответственно информировать общество о том, как обезопаситься.