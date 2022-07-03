Инструктор рассказал, что помогало участникам отвлечься во время эксперимента SIRIUS-21

Сегодня завершился международный эксперимент по имитации полета и высадке на Луну SIRIUS-21, который продолжался в течение восьми месяцев.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Инструктор Олег Блинов рассказал телеканалу «Звезда», что позволяло расслабиться и отвлечься во время проведения эксперимента SIRIUS-21 по имитации экспедиции на Луну.

«Хотелось путешествовать, хотелось простора, хотелось оказаться в горах или на море. Это было возможно благодаря VR-технологиям. У нас была особая методика», - сказал он.

Сегодня завершился продолжавшийся восемь месяцев международный эксперимент по имитации полета и высадке на Луну SIRIUS-21, который проходил в Москве на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

Интернациональный экипаж, в который входили Олег Блинов (Россия), Виктория Кириченко (Россия), Уильям Браун (США), Эшли Ковальски (США) и Салех Омар Аль Амери (ОАЭ), провел в изоляции 240 дней. Команда проводила операции по «высадке» на Луну, «выходу» на лунную поверхность в специальных скафандрах и управлению ровером. Сообщается, что в ходе испытания было проведено более семидесяти различных экспериментов.